Forte vento: il Comune di Foggia chiude parchi, ville e cimitero
Forte vento: il Comune di Foggia chiude parchi, ville e cimitero
Il Comune di Foggia informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forti ed eccezionali raffiche di vento, è stata manata una ordinanza sindacale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità.
Il provvedimento dispone la chiusura di tutti i parchi giochi comunali recintati, del Parco urbano “Karol Wojtyla” (Villa Comunale) e del Cimitero comunale, per il quale restano comunque garantite le sole attività non differibili, come le tumulazioni, che saranno svolte dal personale incaricato nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.
Contestualmente è stato disposto il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati, incluso il Bosco Regionale dell’Incoronata.
L’ordinanza è in vigore dalla data odierna fino alle ore 9.00 del 27 marzo 2026, salvo eventuali proroghe legate al permanere delle condizioni meteo avverse.
L’Amministrazione comunale raccomanda inoltre alla cittadinanza di evitare lo stazionamento in aree a rischio, in particolare lungo viali alberati, piazze e spazi pubblici o privati in cui siano presenti alberature ad alto fusto, potenzialmente soggette a cedimenti a causa delle sollecitazioni del vento