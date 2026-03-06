Forbidden fruit, spoiler 6 marzo 2026: Yildiz sconvolta per il test, Ender parla con Erim

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 6 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz è sicura che sia vittima di un complotto di Sahika dal momento che è certa che il padre di suo figlio sia Halit.

L’ex moglie di Argun infatti deciderà di far analizzare il Dna di Halit in diversi laboratori, ma resterà stupita quando scoprirà che l’esito del test di paternità continuerà ad essere negativo.

Spoiler Forbidden fruit 6 marzo 2026: Zehra rivela la sua nuova idea ad Halit, Ender incontra Erim

Dopo che il suo libro ha subito riscosso grande successo Zehra avrà un’idea e la comunicherà al padre. Di che si tratta? Vuole farsi seguire da Akin come letterario agente.

Nel frattempo Erim uscirà di casa, il ragazzo verrà attirato da una scusa della madre. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender gli parlerà ancora dell’incidente, poi gli darà un loro vecchio scatto che li ritrae insieme accompagnato da una commovente e amorevole lettera.