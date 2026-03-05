Forbidden fruit, spoiler 5 marzo 2026: Yildiz non si arrende, il piano spregevole di Sahika

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 5 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che in seguito all’esito negativo del test Yildiz sarà pronta ad ottenere la sua rivalsa e non si lascerà fermare nemmeno la depressione post partum.

L’ex moglie di Halit chiederà aiuto ad Aysel per ripetere il test di paternità e lei deciderà di aiutarla ancora una volta. Mentre prenderà la spazzola di Argun verrà vista da Sahika, la donna però non apparirà affatto agitata.

Spoiler Forbidden fruit 5 marzo 2026: Sahika ha fatto una cosa spregevole, Lila discute con Halit

Alla sorella di Kaya non importa se ripeteranno il test perché dopo quello che ha fatto l’esito risulterà sempre negativo. La donna infatti per non correre rischi ha scambiato il figlio di Yildiz con un altro bambino.

https://www.youtube.com/watch?v=1znusCRdQWA

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit non darà a Lila il permesso di andare ad una festa e questo farà scoppiare una discussione tra loro. Sahika, che sta facendo di tutto per far avvicinare la ragazza e Yigit, proporrà che sia proprio lui ad accompagnarla all’evento.