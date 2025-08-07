Forbidden fruit, spoiler 7 agosto 2025: Halit stupisce Yildiz, sconvolta da Alihan Zeynep si licenzia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 7 agosto 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit organizzerà il finto rapimento della moglie dopo che lei gli ha detto di volere il divorzio.

Yildiz avrà molta paura, senza sapere nulla si ritroverà su uno yacht, poco dopo però verrà raggiunta da marito. Halit le dirà che non avrebbe mai rinunciato a lei, i due si godranno la loro luna di miele ma la novità farà arrabbiare Zeynep.

Spoiler Forbidden fruit 7 agosto 2025: Zeynep furiosa con Yildiz

La sorella di Yildiz si arrabbierà perché in preda alla disperazione l’ha fatta tornare in Turchia poche ore dopo essere arrivata in America perché certa che avrebbe divorziato. In pochi giorni, invece, la situazione si è risolta.

Alihan si recherà nell’azienda in cui lavora Zeynep e le rivelerà una notizia che la spiazzerà. Quale? L’ha comprata per poter lavorare di nuovo con lei, sconvolta dalle sue parole la ragazza deciderà di licenziarsi perché non vuole vederlo. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zerrin chiederà al fratello di avere un occhio di riguardo per la figlia di una sua amica. Quando la ragazza, Hira, farà un colloquio alla Falcon Airlines si renderà conto di essere stata raccomandata.