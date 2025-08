Forbidden fruit, spoiler 5 agosto 2025: Zehra si allea con Ender, Alihan vuole raggiungere Zeynep ma…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 5 agosto 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender rivelerà a Zehra che suo padre l’ha lasciata dopo averla accusata di averlo tradito con Sinan.

Alla figlia di Halit racconterà la sua ‘verità’ dicendo che aveva chiesto a Sinan di sedurla perché non voleva più vivere con lei, le dirà anche che l’uomo si è innamorato subito di lei dopo averla vista. A detta sua Yildiz ha però approfittato della situazione per metterla contro il marito con lo scopo di sedurlo.

Spoiler Forbidden fruit 5 agosto 2025: Alihan in partenza per gli Stati Uniti scopre che Zeynep è tornata

Ender riuscirà a convincere Zehra a parlare con suo padre per raccontargli la verità, lui però si rifiuterà di vederla perché è ancora arrabbiato. La donna le consiglierà quindi di fingere un incidente per attirare la sua attenzione, lei avrà dei dubbi ma pur di far pace con il padre accetterà.

Dopo aver parlato con la sorella Zeynep tornerà in Turchia per starle accanto e dovrà trovare un nuovo lavoro. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Alihan deciderà di raggiungerla negli Stati Uniti, mentre si troverà già sull’aereo però Hakan lo chiamerà per informarlo del ritorno della ragazza.