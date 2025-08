Forbidden fruit, spoiler 6 agosto 2025: Halit a cena fuori con i figli, Yildiz gli chiede il divorzio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 6 agosto 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo il loro litigio Zehra andrà a trovare il padre con la speranza di avere un chiarimento.

La delusione di Halit sarà ancora tanta per il fatto che la figlia sia convolata a nozze senza avvisarlo, però inviterà lei e Sinan a cena. Anche Zerrin prenderà parte alla cena e coglierà l’occasione per far incontrare Lal e Alihan, lei vorrebbe che ci fosse una riconciliazione tra loro.

Spoiler Forbidden fruit 6 agosto 2025: Yildiz chiede il divorzio ad Halit

Tornata in Turchia per stare accanto alla sorella Zeynep troverà un nuovo lavoro, il suo capo però non sarà tollerante come sperava. Nel frattempo Yildiz non si sentirà accettata dalla famiglia del marito e deciderà di parlare con lui quando scoprirà che è andato a cena fuori con i figli, cosa che non faceva mai con lei.

La ragazza deciderà di correre un rischio, quale? Dirà ad Halit di voler divorziare per capire lui come reagirà. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender sarà molto soddisfatta, la donna infatti sta ottenendo tutto quello che vuole.