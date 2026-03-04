Forbidden fruit, spoiler 4 marzo 2026: il test di paternità sconvolge Yildiz, Ender non si fida più di lei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 4 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver finto di avere le contrazione per Yildiz è arrivato davvero il momento di partorire.

Dopo che il bambino sarà nato verrà fatto subito il test di paternità, i risultati spiazzeranno non poco la Yilmaz. Lei è certa che sia figlio di Halit, ma risulterà che non è così, naturalmente si tratta dell’ennesima mossa di Sahika.

Spoiler Forbidden fruit 4 marzo 2026: Ender indaga da sola e mette in atto il suo nuovo piano

Halit al momento del prelievo era in laboratorio quindi è certo che il test non possa essere stato falsificato da nessuno e sarà furioso con l’ex moglie poiché sarà certo che gli ha mentito.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che anche Ender sarà diffidente nei confronti di Yildiz, infatti deciderà di allontanarsi da lei e di continuare ad indagare per conto suo. La donna riuscirà ad allearsi con la cameriera Altin che dovrà essere la sua spia nella villa di Argun.