Forbidden fruit, spoiler 4 agosto 2025: Yildiz va via di casa, Zeynep pronta a tornare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, lunedì 4 agosto 2025, i primi due episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender con lo scopo di liberarsi di Yildiz farà ascoltare all’ex marito una conversazione avvenuta tra Caner e Sengul.

L’ex amica di Yildiz durante la conversazione rivela le strategie messe in atto dalla ragazza per convolare a nozze con Halit. Sengul però farà un passo indietro dicendo di aver detto quelle cose per rabbia, perché non sono più amiche.

Spoiler Forbidden fruit 4 agosto 2025: Zeynep accetta di tornare in Turchia per la sorella

Di fronte alle accuse della sua nemica Yildiz dirà di essere innocente, questa volta però il marito non la difenderà. In preda alla rabbia e alla delusione la ragazza andrà via di casa, tornerà a vivere nell’appartamento che condivideva con la sorella prima di sposarsi.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz chiederà a Zeynep di tornare per starle vicina, lei quindi dirà a Cem di voler tornare in Turchia. Intanto Halit chiederà ad Ender di andare via salla villa, la donna infatti tornerà a vivere con suo fratello. Nel frattempo Sengul ricatterà l’ex amica, dovrà pagarla se non vuole che riveli la verità a suo marito.