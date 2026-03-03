Forbidden fruit, spoiler 3 marzo 2026: Sibel mente a Kaya, Zehra al settimo cielo quando scopre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 3 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Sahika al momento continua ad avere la meglio su Ender e Yildiz.

La donna sta provando a convincere Halit che il figlio che aspetta la sua ex moglie non sia davvero suo. Yildiz, Ender e Caner hanno provato a farla seguire ma il loro piano è fallito.

Spoiler Forbidden fruit 3 marzo 2026: Sibel gelosa? Importante traguardo per Zehra

Kaya accompagnerà Leyla a casa e la cosa darà fastidio a Sibel, infatti quando poco dopo lui telefonerà alla stagista l’amica gli dirà una bugia dicendo che è insieme al suo fidanzato.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra riceverà una splendida notizia che la renderà davvero felice. Di che si tratta? Le copie del suo libro dopo la pubblicazione sono state già vendute tutte. Nel frattempo per Yildiz arriverà il momento di partorire.