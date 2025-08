Forbidden fruit, spoiler 1 agosto 2025: Ender umiliata da Yildiz, Alihan distrutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, venerdì 1 agosto 2025, gli ultimi due episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz si recherà ristorante Avenue e interromperà l’evento organizzato da Ender per promuovere il suo nuovo brand.

La moglie di Halit farà un annuncio e subito dopo farà allontanare la sua rivale dal ristorante umiliandola, lei in preda all’ira inizierà subito ad escogitare un nuovo piano per vendicarsi e liberarsi di Yildiz. Tra loro ci sarà una tregua, ma sarò solo temporanea.

Spoiler Forbidden fruit 1 agosto 2025: la decisione di Zeynep turba Alihan

In vista della partenza Zeynep sarà impegnata a preparare le ultime cose, presto infatti andrà in America con Cem e Kevin. La decisione della ragazza ha turbato non poco Alihan, sta soffrendo all’idea che partirà.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Hakan spronerà l’amico a non rinunciare al suo rapporto con Zeynep. Intanto Ender penserà di aver trovato un modo per liberarsi di Yildiz.