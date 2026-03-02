Forbidden fruit, spoiler 2 marzo 2026: Sahika manipola Halit, lui si infuria con Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 2 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender è furiosa con la sorella di Kaya perché è convinta che sia stata lei a minacciare Fabri per impedirgli di raccontare la verità.

Insieme a Yildiz e Caner Ender escogiterà un nuovo piano con l’obiettivo di incastrare Sahika. L’ex moglie di Halit farà finta di essere in travaglio perché è convinta che la futura signora Argun proverà a falsare il test del Dna.

Spoiler Forbidden fruit 2 marzo 2026: Sahika fa fallire il piano di Yildiz, Ender e Caner

Yildiz farà seguire Sahika da Ender e suo fratello per dimostrare ad Argun che la vera manipolatrice è lei, il loro piano però fallirà anche questa volta a causa della contromossa della donna.

La sorella di Kaya, infatti, si accorgerà di essere pedinata e proverà a far credere ad Halit che le sue ex mogli e Caner abbiano provato a corrompere il tecnico del laboratorio. Sahika cercherà di far credere al suo futuro marito che non è suo il bambino e lui andrà su tutte le furie. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz farà leva sul desiderio di paternità di Argun per calmarlo.