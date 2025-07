Forbidden fruit, spoiler 31 luglio 2025: Zeynep accetta la proposta di Cem, Ender fa infuriare Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, giovedì 31 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Cansu e Yildiz mentre saranno a pranzo insieme incontreranno Ender, quest’ultima parlerà del suo nuovo brand.

La nuova amica di Yildiz scoprirà che Ender sta vivendo a casa con loro, intanto Alihan convocherà Cem nel suo ufficio per chiedergli di tornare a gestire alcune attività negli Stati Uniti per qualche mese, dovrà seguirle dalla sede di Atlanta. L’uomo chiederà a Zeynep di andare insieme a lui e lei accetterà subito perché si tratta di un’ottima opportunità professionale.

Spoiler Forbidden fruit 31 luglio 2025: Yildiz non prende bene la decisione di Zeynep

Quando Yildiz scoprirà la decisione presa dalla sorella non reagirà bene, l’idea di rimanere da sola senza di lei non le piacerà ma dopo la sosterrà. Zeynep confesserà che ha deciso di partire non solo perché è un’ottima opportunità per la sua carriera ma anche per allontanarsi da Alihan.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Yildiz convincerà Halit ad affidarle la gestione della caffetteria. Nel frattempo Ender organizzerà nella villa Argun un servizio fotografico senza il consenso dell’ex marito. Non appena lo scoprirà Yildiz si infurierà e se la prenderà con il marito perché le sta permettendo di vivere con loro.