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Carabinieri: 19 militari dell’Arma assegnati in provincia

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Foggia, Colonnello Giovanni Capone, ha voluto ricevere, presso la Caserma A. Guglielmi, i 19 militari neo giunti. Sono 9 Marescialli e 10 Carabinieri provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e dalle Scuole Allievi Carabinieri di Taranto e Campobasso, dove hanno frequentato i rispettivi corsi di formazione, che verranno assegnati tra i diversi Comandi insistenti in provincia.

I neo giunti si aggiungono agli oltre 50 militari, tra Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, provenienti da altre regioni d’Italia e recentemente trasferiti in Capitanata dal Comando Generale dell’Arma, che contribuiranno a rafforzare tutti i presidi del territorio.

“Il vostro arrivo è segno della profonda attenzione che l’Arma ripone verso questo territorio e i suoi cittadini. Onorate la vostra uniforme con l’impegno e l’abnegazione che deve contraddistinguere ogni Carabiniere. Il vostro operato contribuirà a garantire sicurezza e assistenza alle comunità che vi verranno affidate, che costituiranno per voi una seconda famiglia e in molte delle quali l’Arma costituisce l’unico presidio di Polizia. È un compito di grande responsabilità, che richiede esemplarità, rettitudine, umiltà e spirito di sacrificio, ma sono sicuro che sarete in grado di affrontare con successo tutte le sfide che vi si porranno davanti. Siate orgogliosi della divisa che indossate e consapevoli dell’importanza del ruolo che vi attende.”

Queste le parole del Colonnello Capone, che non ha mancato di soffermarsi sulle problematiche del territorio e sulla necessità di promuovere un’energica azione di prevenzione e di contrasto, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, sia alla criminalità comune che a quella mafiosa.