Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, partita la Campagna Abbonamenti

Redazione31 Luglio 2026
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Manfredonia Calcio, partita la Campagna Abbonamenti

Born to be Biancoceleste: al via la Campagna Abbonamenti 2026/2027

Molto più di una passione. Un filo invisibile ed indissolubile che unisce generazioni di tifosi. Essere biancocelesti è nel nostro DNA fin dal primo istante, un senso di appartenenza che batte all’unisono nel cuore di tutta la città.

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’apertura ufficiale della Campagna Abbonamenti 2026/2027: “Born to be Biancoceleste”.

DOVE SOTTOSCRIVERE

  • Botteghino Stadio “Miramare” – Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00
  • Online su VivaTicket (Link in aggiornamento)
  • Punti vendita autorizzati VivaTicket

PREZZI

  • Tribuna Centralissima (rossa) → € 280 / € 240 ridotto
  • Tribuna (blu-gialla) → € 200 / € 140 ridotto
  • Gradinata Est → € 120 / € 60 ridotto
  • Curva Sud “Pasquale Cotugno” → € 120 / € 60 ridotto

RIDOTTO (Donne, Under 14, Over 75)

PROMO SPECIALE SCUOLA CALCIO Per ogni ragazzo iscritto alla Scuola Calcio Piccoli Delfini, i genitori potranno sottoscrivere un abbonamento a tariffa ridotta!

Documento di identità obbligatorio.

Siete pronti a ritrovarvi a casa? Il Miramare vi aspetta.

Born to be Biancoceleste AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026-2027

Redazione31 Luglio 2026