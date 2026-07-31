Manfredonia Calcio, partita la Campagna Abbonamenti
Manfredonia Calcio, partita la Campagna Abbonamenti
Born to be Biancoceleste: al via la Campagna Abbonamenti 2026/2027
Molto più di una passione. Un filo invisibile ed indissolubile che unisce generazioni di tifosi. Essere biancocelesti è nel nostro DNA fin dal primo istante, un senso di appartenenza che batte all’unisono nel cuore di tutta la città.
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’apertura ufficiale della Campagna Abbonamenti 2026/2027: “Born to be Biancoceleste”.
DOVE SOTTOSCRIVERE
- Botteghino Stadio “Miramare” – Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00
- Online su VivaTicket (Link in aggiornamento)
- Punti vendita autorizzati VivaTicket
PREZZI
- Tribuna Centralissima (rossa) → € 280 / € 240 ridotto
- Tribuna (blu-gialla) → € 200 / € 140 ridotto
- Gradinata Est → € 120 / € 60 ridotto
- Curva Sud “Pasquale Cotugno” → € 120 / € 60 ridotto
RIDOTTO (Donne, Under 14, Over 75)
PROMO SPECIALE SCUOLA CALCIO Per ogni ragazzo iscritto alla Scuola Calcio Piccoli Delfini, i genitori potranno sottoscrivere un abbonamento a tariffa ridotta!
Documento di identità obbligatorio.
Siete pronti a ritrovarvi a casa? Il Miramare vi aspetta.
Born to be Biancoceleste AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026-2027