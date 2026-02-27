Forbidden fruit, spoiler 28 febbraio 2026: Ender mette in guardia Yildiz, Leyla chiede scusa a Kaya

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda domani, sabato 28 febbraio 2026, l’ultimo episodio della settimana di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che ad Halit sono venuti dei dubbi su Kaya dopo aver parlato con il suo avvocato.

Kaya sembra avvicinarsi sempre di più alla sua stagista, ma non immagina che lei fino ad ora ha sempre mentito. I due sono andati insieme ad una festa ma dopo un incontro inaspettato lei è scappata via.

Spoiler Forbidden fruit 28 febbraio 2026: Sahika ha un piano contro Yildiz? Leyla si giustifica con Kaya

Durante una chiacchierata con Yildiz Ender la metterà in guardia dalla futura moglie di Halit. Il motivo? Perché è convinta che stia preparando un piano per convincere Argun di non essere il padre del bambino che porta in grembo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’alleanza di Ender e Yildiz sarà sempre più forte, insieme vogliono far emergere tutta la verità sulla spregevole Sahika. Nel frattempo Leyla chiederà scusa a Kaya e inventerà un’altra scusa per giustificare il comportamento che ha avuto alla festa.