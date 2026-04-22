Forbidden fruit, spoiler 22 aprile 2026: Halit sorprende Lila con Yigit e la minaccia, Sahika finge di…

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Va in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender ha provato ad incastrare Leyla e l’ha accusata davanti a tutti per metterla in imbarazzo.

La ragazza ha subito sospettato che sia stato un piano di Ender per allontanarla, non appena ne ha parlato con Halit e Kaya le hanno subito creduto. Nel frattempo Erim ha presentato la sua fidanzata alla sua famiglia che però si aspettava una ragazza diversa.

Spoiler Forbidden fruit 22 aprile 2026: Yigit incontra la zia in un locale, cosa fa Sahika

Dopo essersi resi conti di amarsi ancora Lila ed Yigit ci stanno riprovando di nascosto, verranno però sorpresi insieme da Halit. Lui andrà subito su tutte le furie e minaccerà la figlia di mandarla a New York per allontanarla dall’ex marito.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yigit trascorrerà la serata in un locale con Akin e incontrerà Sahika. La zia del ragazzo farà finta di essersi ubriacata per catturare la sua attenzione. Non appena Kaya scoprirà cosa è successo chiederà al figlio di indagare in merito all’atteggiamento della sorella.