Forbidden fruit, spoiler 20 aprile 2026: Yildiz gelosa di Leyla chiede aiuto a Ender, lei la aiuta ma…

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Va in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è caduta nella trappola di Ender e Sahika e si è ingelosita di Leyla.

La moglie di Halit teme che Leyla stia provando a portarle via suo marito, in preda alla preoccupazione deciderà di rivolgersi ad Ender. Le due erano diventate amiche di recente ma non si conoscono bene ed è per questo che Yildiz ha iniziato a dubitare di lei con facilità.

Spoiler Forbidden fruit 20 aprile 2026: Ender aiuta Yildiz ma le chiede qualcosa in cambio

Ender deciderà di aiutare Yildiz a tenere Leyla alla larga da Halit per impedirle di cercare di sedurlo. Penserà infatti ad un piano che allontanerà per sempre la ragazza, ma chiederà alla moglie di Argun qualcosa in cambio.

Cosa dovrà fare Yildiz per Ender? Le anticipazioni di Forbbiden fruit fanno sapere che l’ex moglie di Halit le dirà che al momento del bisogno dovrà fare tutto ciò che le chiederà. La Yilmaz dovrà accettare senza potersi ribellare in base alla natura della richiesta.