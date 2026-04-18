Forbidden fruit, spoiler 18 aprile 2026: Sahika scopre che Yigit e Lila sono tornati insieme, Ender vuole scoprire…

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Va in onda oggi, sabato 18 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essersi confrontati Lila e Yigit hanno capito di essere ancora innamorati l’uno dell’altra e intendono dare un’altra possibilità alla loro relazione.

Yigit e Lila si concederanno un romantico appuntamento ma verranno interrotti dall’arrivo di Sahika. Quest’ultima quando li vedrà insieme da soli apparirà molto sorpresa, alla coppia però prometterà di non raccontare nulla ad Halit del loro riavvicinamento.

Spoiler Forbidden fruit 18 aprile 2026: Ender origlia una telefonata di Nadir, la donna vuole saperne di più su di lui

Kaya ha accettato di lavorare per Nadir come suo avvocato, loro due ed Ender continueranno ad approfondire la loro conoscenza. Mentre trascorreranno insieme la serata la donna riuscirà ad ascoltare una telefonata del rivale di Halit.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender sentirà la voce di una donna al telefono e la cosa la incuriosirà molto. La donna sarà intenzionata a saperne di più in merito alla sfera privata di Nadir.