SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 18 febbraio 2026: Yildiz aiuta Zehra, Ender accusa Sahika

Akin fa una richiesta a Zehra, Yildiz le dà un consiglio. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte18 Febbraio 2026
Spoiler Forbidden fruit 18 febbraio 2026
Ender di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che l’inaspettato ritorno di Ender ha spiazzato praticamente tutti.

In tutti questi mesi l’avevano creduta morta e rivederla ha portato non poco scompiglio a villa Argun. Quello più turbato è apparso Erim, deluso dalla madre ha infatti detto di non volerla più rivedere.

Spoiler Forbidden fruit 18 febbraio 2026: Akin fa una richiesta a Zehra, Yildiz le dà un consiglio

Akin per la distribuzione del suo libro chiederà altri soldi a Zehra e Yildiz deciderà di andare in suo soccorso. In che modo? Le suggerirà un metodo per ottenere del denaro senza doversi rivolgere a suo padre.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender accuserà Sahika di averla fatta cadere in mare, anche se è ben consapevole del fatto che sia Yigit il vero colpevole, l’ex moglie di Halit però lo proteggerà.

Tags
Sara Fonte18 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©