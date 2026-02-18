Forbidden fruit, spoiler 18 febbraio 2026: Yildiz aiuta Zehra, Ender accusa Sahika

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che l’inaspettato ritorno di Ender ha spiazzato praticamente tutti.

In tutti questi mesi l’avevano creduta morta e rivederla ha portato non poco scompiglio a villa Argun. Quello più turbato è apparso Erim, deluso dalla madre ha infatti detto di non volerla più rivedere.

Spoiler Forbidden fruit 18 febbraio 2026: Akin fa una richiesta a Zehra, Yildiz le dà un consiglio

Akin per la distribuzione del suo libro chiederà altri soldi a Zehra e Yildiz deciderà di andare in suo soccorso. In che modo? Le suggerirà un metodo per ottenere del denaro senza doversi rivolgere a suo padre.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender accuserà Sahika di averla fatta cadere in mare, anche se è ben consapevole del fatto che sia Yigit il vero colpevole, l’ex moglie di Halit però lo proteggerà.