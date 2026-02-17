Forbidden fruit, spoiler 17 febbraio 2026: il ritorno di Ender turba Erim, lui non vuole più vederla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 17 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per Sahika il ritorno di Yildiz rappresenta una minaccia, infatti sta facendo di tutto per liberarsi di lei.

La futura moglie di Halit ha duramente attaccato Zehra dopo aver scoperto che c’era anche lei alla festa di Yildiz, lei però le ha ribadito di essere dalla sua parte.

Spoiler Forbidden fruit 17 febbraio 2026: Erim si sente tradito da Enver, non vuole più vederla

A villa Argun verrà organizzato un brunch per festeggiare la pubblicazione del libro di Zehra, l’inaspettato e improvviso arrivo di Ender e della polizia però interromperà in modo brusco la festa.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender accuserà Sahika di aver provato ad ucciderla. Rivedere la madre dopo averla creduta morta per mesi sconvolgerà Erim, il ragazzo sentendosi tradito dirà di non volerla vedere mai più.