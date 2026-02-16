SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 16 febbraio 2026: Sahika si infuria con Zehra, Aysel si sente male

Aysel si sente male, c'entra Sahika con quello che è successo?Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte16 Febbraio 2026
Spoiler Forbidden fruit 16 febbraio 2026
Zehra e Sahika di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
Va in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz con la sua iniziativa creerà non poche tensioni a villa Argun.

Il fatto che anche Zehra fosse presente alla festa che Yildiz ha organizzato per il bambino che aspetta farà andare Sahika su tutte le furie.

Spoiler Forbidden fruit 16 febbraio 2026: Aysel si sente male, c’entra Sahika?

Sahika si scaglierà duramente contro la figlia maggiore di Halit, lei però cercherà di difendersi dicendole che lei è dalla sua parte.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Aysel avrà un malore e verrà portata d’urgenza in ospedale. Yildiz sarà convinta che c’entri Sahika e che il suo vero obiettivo fosse lei. La cameriera per fortuna si riprenderà in fretta.

