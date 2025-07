Forbidden Fruit raddoppia su Canale 5: la sorpresa per i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5. La serie tv che ha debuttato a giugno in Italia ha registrato ottimi ascolti nella fascia oraria che un tempo era di Tradimento, che tornerà a settembre ma solo in prima serata. In questi giorni, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda le vicende delle sorelle Zeynep e Yildiz. In particolare, Forbidden Fruit raddoppierà la sua durata con due appuntamenti in onda a partire dalle ore 14:10. Per questo motivo, la messa in onda de La forza di una donna è prevista per le 15:45. Una variazione d’orario che non è piaciuta molto ai fan, ormai abituati a vedere le vicende di Bahar, Nisan e Doruk.

Forbidden Fruit anticipazioni nuove puntate di luglio

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma nel mese di luglio sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della nuova serie tv turca raccontano che Alihan inviterà Zeynep a casa sua per una serata che potrebbe segnare una svolta romantica nella loro storia. Nel frattempo, Yildiz inizierà il suo nuovo lavoro come domestica personale di Halit dove si scontrerà con l’ostilità di Duygu, che proverà a sminuirla e relegarla a mansioni secondarie. Ender, invece, organizzerà un piano per recuperare i propri effetti personali dalla casa dell’ex marito. La donna chiederà a Caner di aiutarla a scoprire il punto debole di Yildiz per vendicarsi di lei.