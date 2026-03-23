Forbidden Fruit quando chiude su Canale 5? Svelata la data

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Forbidden fruit è tra le serie tv che stanno ottenendo maggiore successo sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano oltre 2 milioni di telespettatori, confermandosi un nuovo successo delle reti Mediaset. Con la chiusura imminente de La forza di una donna, i fans si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale di stagione anche di Forbidden Fruit. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete si apprende che le ultime puntate della dizi turca potrebbero andare in onda a fine 2027 sui teleschermi di Canale 5. La serie tv è infatti composta da sei stagioni. Attualmente in Italia è in onda la terza stagione con assolute protagoniste Ender e Yildiz.

Forbidden fruit finisce nel 2027

Il pubblico potrà dormire sogni tranquilli poiché la messa in onda di Forbidden Fruit proseguirà fino al 2027, quando verrà trasmesso il finale della sesta stagione dove accadranno numerosi colpi di scena. Le anticipazioni della dizi turca annunciano che Zeynep farà ritorno ad Istanbul da sola. La donna infatti divorzierà da Alihan, che rimarrà in America dove vive da tempo sua sorella Zerrin. Zeynep potrà così riabbracciare Yildiz. Caner, invece, troverà l’amore. L’uomo sposerà Kumru, una donna che dimostrerà di avere molti scheletri nell’armadio.