La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5: doccia gelata per i fans

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La forza di una donna è tra le serie tv di grande successo delle reti Mediaset. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Una dizi turca che tuttavia si appresta a chiudere i battenti in Italia. In questo momento, infatti, stanno andando in onda le puntate conclusive de La forza di una donna. Secondo quanto riportato da Blasting News si apprende che il finale della serie tv dovrebbe andare in onda prima dell’inizio dell’estate sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico avrà così modo di salutare Bahar Cesmeli, che ha emozionato per un anno in Italia grazie alla sua storia strappalacrime.

La forza di una donna anticipazioni sul finale

Il finale de La forza di una donna dovrebbe andare in onda entro l’estate sui teleschermi di Canale 5. Le ultime puntate della serie tv si annunciano ricche di colpi di scena per la gioia dei fans. In particolare, Bahar e Arif decideranno di darsi una seconda chance. L’uomo inoltre scoprirà la verità in merito alla morte di Sarp. Il barista infatti riuscirà a far arrestare Sirin grazie alla complicità di Enver. La darklady verrà internata in un sanatorio dopo verrà ritenuta incapace d’intendere e di volere. Infine Ceyda e Raif avranno il loro lieto fine. I due diventeranno marito e moglie insieme a Bahar e Arif nel finale della serie tv.