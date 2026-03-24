Forbidden Fruit come finisce? Tutto sul finale della serie tv

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Forbidden Fruit è tra le serie tv con maggiore successo in Italia. Debuttata nel 2025, le vicende ambientate in Turchia stanno riscuotendo ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5 grazie ad una storyline ricca di colpi di scena. Con la chiusura imminente de La forza di una donna, i fan si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale di Forbidden Fruit. Stando alle indiscrezioni circolate in rete si apprende che la sesta e ultima stagione della dizi turca andrà in onda a fine 2027 su Canale 5 dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni sugli ultimi appuntamenti rivelano che Zeynep farà ritorno dall’America dopo diverso tempo. La donna tornerà da sola in seguito al divorzio da Alihan.

Forbidden Fruit anticipazioni delle ultime puntate

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Forbidden Fruit rivelano che Halit morirà dopo una drammatica caduta dalle scale al termine di una lite con Yildiz, Sahika e Ender. Caner, invece, troverà l’amore, sposando Kumru dopo aver superato diversi ostacoli. Poco dopo le nozze, l’uomo scomparirà nel nulla, creando tensioni tra i protagonisti. Un preludio che cambierà la vita di tutti. Yildiz e Ender, invece, dovranno fare i conti con il loro passato. Le due avranno un dialogo profondo e simbolico che segnerà la chiusura del loro lungo percorso di rivalità e crescita personale. Yildiz scoprirà che Dogan è coinvolto in un incidente stradale e per questo non esiterà a farlo arrestare. Una volta tornato libero, l’uomo apparirà intenzionato a vendicarsi della sorella di Zeynep.