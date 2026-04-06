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La nuova settimana di Forbidden Fruit 3, in onda su Canale 5 dal 13 al 18 aprile, si preannuncia ricca di intrighi, gelosie e situazioni al limite dell’assurdo, come solo la soap turca sa regalare.

Ender e Yildiz tornano a unire le forze per smascherare un’alleata scomoda, mentre Halit si ritrova coinvolto in una serie di eventi che rischiano di far esplodere nuovi conflitti familiari.

Nel frattempo, Lila e Yigit vivono un momento romantico che viene bruscamente interrotto, e un errore di Zehra scatena il panico.

Ma cosa spinge Ender e Yildiz a collaborare di nuovo? Perché Halit finisce in commissariato? E chi ha inviato a Yildiz le foto compromettenti di Halit e Leyla? Scopriamolo insieme.

Ender e Yildiz di nuovo alleate: il piano contro Sahika e la trappola per Nadir

La settimana si apre con un’alleanza che promette scintille: Ender e Yildiz decidono di mettere da parte le tensioni per colpire un nemico comune, Sahika. Le due donne elaborano un piano preciso: far incontrare Sahika e Nadir in modo da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nella sua alleata.

Il loro obiettivo è chiaro: mostrare a Halit che Sahika non è affatto la persona affidabile che finge di essere. Il piano, come sempre, è orchestrato con astuzia e un pizzico di ironia, elementi che rendono irresistibile la dinamica tra Ender e Yildiz.

Nel frattempo, Zehra combina un pasticcio destinato a creare caos: mentre porta a spasso il piccolo Halit Can, scambia accidentalmente il passeggino con quello di un’altra bambina.

Un errore che rischia di trasformarsi in un disastro e che mette in luce, ancora una volta, la sua goffaggine.

Risse, arresti e gelosie: la settimana più movimentata per la famiglia di Halit

Le tensioni non si fermano qui. In discoteca, Yigit perde il controllo dopo qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui Lila era uscita.

Un gesto impulsivo che mette a rischio la sua relazione con la giovane e che crea un nuovo fronte di conflitto. Come se non bastasse, Yildiz e Zehra finiscono nei guai quando vengono coinvolte in una retata in un casinò.

Le due vengono arrestate e sarà proprio Halit a doverle andare a prendere alla stazione di polizia, furioso e incredulo per l’ennesima situazione imbarazzante. Poco dopo, Yildiz riceve in forma anonima delle fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme.

Un colpo al cuore che riapre vecchie ferite e alimenta nuovi sospetti. Chi ha inviato quelle immagini? E perché proprio ora?

Sahika rompe l’incanto a Forbidden Fruit: l’appuntamento di Lila e Yigit finisce nel caos

La settimana si chiude con un momento che avrebbe potuto essere romantico. Lila e Yigit organizzano un appuntamento per ritrovare un po’ di serenità dopo la rissa in discoteca. Tutto sembra procedere bene, finché non arriva Sahika, che interrompe la serata senza alcun preavviso.

La sua presenza improvvisa non è mai casuale e lascia intuire che la donna abbia un nuovo piano in mente, forse legato proprio alla relazione tra i due giovani.

Tra intrighi, gelosie e colpi di scena, Forbidden Fruit 3 continua a intrecciare storie sempre più complesse, mantenendo alta la tensione e la curiosità del pubblico.