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Nuovi intrighi e colpi di scena attendono i protagonisti di Forbidden Fruit 4, la popolare soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. Le puntate in programma dal 16 al 21 novembre porteranno alla luce nuovi conflitti familiari, alleanze inaspettate e strategie destinate a cambiare gli equilibri tra i personaggi principali.

Al centro delle vicende ci saranno ancora una volta Hasan Ali, Çagatay, Yildiz, Ender e Sahika, protagonisti di una settimana particolarmente intensa. Tra bugie, tentativi di riconciliazione e piani di vendetta, le tensioni continueranno a crescere episodio dopo episodio. Cosa accadrà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit?

Hasan Ali cerca di rimediare agli errori con Çagatay

Le anticipazioni rivelano che Hasan Ali proverà a sistemare i problemi causati negli affari del figlio Çagatay. Nel frattempo Ender continuerà a fingere di frequentare l’uomo, mantenendo viva una situazione sempre più delicata.

Le cose si complicano quando Çagatay scopre che Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo. Una verità che rischia di compromettere definitivamente il loro rapporto e di alimentare ulteriori tensioni all’interno della famiglia.

Per evitare una rottura definitiva, Ender si offrirà di mediare tra padre e figlio, tentando di ricucire un legame ormai fortemente compromesso.

Forbidden Fruit: Feride mette sotto pressione Yildiz e Asuman

Durante una cena di famiglia, Feride tornerà ad affrontare la questione della collana, mettendo in seria difficoltà Yildiz e Asuman.

Le due donne cercheranno una soluzione rivolgendosi al gioielliere Ziya, ma scopriranno presto che recuperare il prezioso oggetto avrà un costo molto elevato. La situazione diventerà sempre più complicata e rischierà di creare nuove tensioni nei rapporti familiari.

Nel frattempo anche Zehra, seppur con una certa riluttanza, accetterà di dare una mano alle amiche, avvicinandosi nuovamente a Caner ed Emir.

Forbidden Fruit: Sahika prepara la sua vendetta e Ender tenta la riconciliazione

Parallelamente, Sahika continuerà a lavorare nell’ombra per mettere in atto la propria vendetta legata alla causa di divorzio.

La donna prenderà parte a un importante evento professionale insieme a Hasan Ali, senza però rinunciare ai suoi progetti. Le sue mosse potrebbero avere conseguenze importanti sugli equilibri tra i protagonisti nelle prossime settimane.

Sul fronte familiare, invece, Ender riuscirà a ottenere una promessa significativa da Hasan Ali, che si impegnerà a non interferire più nella vita del figlio. Resta però da capire se l’uomo manterrà davvero la parola data o se nuovi conflitti sono destinati a emergere nei prossimi episodi di Forbidden Fruit 4.