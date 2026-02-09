Forbidden Fruit 3, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026: la polizia irrompe alla festa di Zehra

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana di Forbidden Fruit si preannuncia ricca di tensioni e colpi di scena. Dal 16 al 21 febbraio 2026, la terza stagione della serie turca in onda su Canale 5 porterà in scena scontri improvvisi, accuse pesanti e nuovi sospetti che rischiano di incrinare equilibri già fragili.

Le vicende di Yildiz, Sahika, Ender e Zehra continuano a intrecciarsi in un clima sempre più instabile, dove ogni gesto può trasformarsi in un’arma. Cosa accadrà alla festa di Zehra? Quali conseguenze avrà l’arrivo della polizia? E perché Yildiz inizia a temere per la salute di Erim? Scopriamolo insieme.

Forbidden Fruit, Sahika contro Zehra: la tensione esplode alla festa di Yildiz

La settimana si apre con un confronto acceso tra Sahika e Zehra. La presenza della ragazza alla festa organizzata da Yildiz scatena la furia di Sahika, convinta che Zehra stia cercando di mettersi in mostra in un momento che non le appartiene.

Zehra prova a difendersi, spiegando di essere dalla parte di Yildiz e di non avere intenzioni ostili, ma le sue parole non bastano a placare l’ira della rivale.

Il clima si fa ancora più teso quando Zehra si prepara alla presentazione del suo libro. L’evento, che avrebbe dovuto segnare un momento importante per lei, viene travolto da un imprevisto che cambia completamente l’atmosfera della serata.

La polizia irrompe alla festa: Ender accusa Sahika di tentato omicidio

Durante la festa dedicata al lancio del libro di Zehra, l’arrivo improvviso della polizia lascia tutti senza parole.

A guidare l’accusa è Ender, che punta il dito contro Sahika sostenendo che abbia tentato di ucciderla.

#ForbiddenFruit



il riassunto del finale di stagione per me❤️❤️



e che la "#EnŞah era" abbia inizio



divoratevi piccoline mie, vivetevi, saltatevi addosso❤️🏳️‍🌈❤️🏳️‍🌈❤️🏳️‍🌈❤️🏳️‍🌈❤️🏳️‍🌈❤️ pic.twitter.com/n0saobGDNy — giulia.çelebi💃🏻💃🏻💃🏻(yargı era) (@heygiuliettaaaa) February 3, 2026

La tensione sale alle stelle: gli invitati restano attoniti, mentre Sahika prova a respingere ogni responsabilità.

L’intervento delle forze dell’ordine non solo interrompe la festa, ma apre un nuovo capitolo di scontri tra le due donne, da sempre rivali.

La situazione rischia di avere ripercussioni anche sugli equilibri familiari, soprattutto perché Halit si trova ancora una volta coinvolto in dinamiche che non riesce a controllare.

Nel frattempo, Akin chiede a Zehra ulteriori fondi per la distribuzione del libro.

Yildiz, sempre più attenta alle mosse di chi la circonda, le suggerisce un modo per ottenere il denaro senza dover ricorrere all’aiuto di Halit, alimentando così nuove dinamiche tra i personaggi.

Forbidden Fruit: cosa stanno facendo Yigit e Sahika a Erim?

Mentre le accuse contro Sahika continuano a far discutere, Yildiz inizia a notare comportamenti insoliti attorno a Erim.

La donna osserva con crescente inquietudine l’atteggiamento di Yigit e Sahika, convinta che stiano somministrando qualcosa al ragazzo.

Il sospetto la spinge a indagare, temendo che dietro quei gesti si nasconda un piano più ampio.

La preoccupazione di Yildiz apre un nuovo fronte narrativo, destinato a diventare centrale nelle prossime puntate.

Il rapporto tra i personaggi si complica ulteriormente, mentre la protagonista cerca di proteggere Erim da ciò che ritiene un pericolo imminente.

La settimana dal 16 al 21 febbraio si chiude quindi con un clima carico di tensione, tra accuse, sospetti e alleanze che cambiano di continuo. Forbidden Fruit continua a confermarsi una delle serie più seguite del pomeriggio di Canale 5, capace di tenere il pubblico incollato allo schermo con un intreccio sempre più avvincente.