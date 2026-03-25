Forbidden Fruit 3: anticipazioni 26 marzo in prima serata: Yildiz rischia tutto per proteggere Leyla

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La terza stagione di Forbidden Fruit 3 continua a conquistare il pubblico italiano, e la puntata del 26 marzo, in onda in prima serata su Canale 5, promette nuovi colpi di scena. La serie turca, ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati del genere, torna con un episodio ricco di tensioni familiari, alleanze inaspettate e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Il pubblico potrà seguire la puntata dalle 21:20, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming gratuito gli episodi già trasmessi.

Ma cosa succederà nel nuovo appuntamento? Quali personaggi saranno al centro della trama? E quali conseguenze avranno le scelte di Ender, Yildiz e Sahika? Scopriamolo insieme.

La situazione nella villa: Yildiz rischia tutto per proteggere Leyla

La puntata del 26 marzo si apre con una mossa audace di Yildiz, che decide di aiutare Leyla nonostante i rischi. La giovane riesce a introdurla di nascosto nella villa, promettendole protezione e trovandole un rifugio nell’alloggio dei domestici.

È una scelta che potrebbe costarle molto, soprattutto perché la villa è un luogo dove ogni passo viene osservato e ogni segreto può trasformarsi in un’arma.

Yildiz, però, non è nuova a decisioni impulsive. La sua determinazione nasce dal desiderio di fare la cosa giusta, ma anche dalla consapevolezza che Leyla potrebbe diventare un tassello importante in un gioco di potere che coinvolge Halit, Ender e Sahika.

La tensione cresce, perché la presenza di Leyla potrebbe essere scoperta da un momento all’altro, e le conseguenze sarebbero devastanti.

Nel frattempo, Pierre continua a muoversi nell’ombra con l’obiettivo di acquisire le quote di Ender. La sua proposta, però, viene respinta senza esitazione. Ender non ha alcuna intenzione di cedere il controllo, soprattutto ora che la situazione familiare è più instabile che mai.

Ender sotto pressione: la resa forzata e lo scontro con Halit e Sahika

Uno dei momenti centrali della puntata riguarda proprio Ender, costretta con la forza a cedere le sue azioni. È una scena che segna un punto di svolta nella trama, perché mette in luce la fragilità del suo potere e la determinazione dei suoi avversari.

Halit e Sahika, uniti da un’alleanza tanto strategica quanto pericolosa, riescono a mettere Ender con le spalle al muro. La donna, però, non è il tipo da arrendersi facilmente. Dopo aver ceduto le quote, affronta entrambi a viso aperto, mostrando una forza che sorprende persino i suoi nemici.

Il confronto è carico di tensione, perché Ender sa che la battaglia è appena iniziata. La perdita delle azioni è un duro colpo, ma potrebbe anche diventare l’occasione per riorganizzare le sue mosse e colpire dove nessuno se lo aspetta.

La puntata del 26 marzo mette in evidenza proprio questo: la guerra di potere tra i protagonisti non è mai lineare. Ogni vittoria nasconde una trappola, ogni sconfitta può trasformarsi in un’opportunità.

Cosa aspettarsi dal prossimo episodio di Forbidden Fruit: alleanze fragili e nuovi equilibri

Le anticipazioni lasciano intuire che la puntata del 26 marzo sarà solo l’inizio di una serie di cambiamenti che coinvolgeranno tutti i personaggi principali. Yildiz dovrà fare i conti con la sua scelta di proteggere Leyla, mentre Ender cercherà di riprendere il controllo dopo la perdita delle sue quote.

Sahika, come sempre, continuerà a muoversi con astuzia, pronta a sfruttare ogni debolezza degli altri. La serie, arrivata alla sua terza stagione, dimostra ancora una volta la capacità di intrecciare drammi familiari, intrighi e colpi di scena in un ritmo narrativo che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Il pubblico potrà seguire gli sviluppi non solo su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, dove gli episodi sono disponibili gratuitamente