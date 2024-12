[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, firmata la concessione trentennale dell’usufrutto gratuito dell’immobile ospedaliero

L’accordo tra Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A. ha ottenuto il nulla osta della SPE, della Segreteria di Stato Vaticano e dell’APSA. La conseguente piena patrimonializzazione a bilancio del valore dell’usufrutto, abbinata al miglioramento del conto economico, costituirà una base più solida per guardare con più fiducia al futuro dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo

Mercoledì 4 dicembre, nella Sala Consiliare della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è stato firmato l’accordo per la concessione trentennale dell’usufrutto gratuito dell’immobile ospedaliero tra la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che amministra l’Ospedale voluto da San Pio da Pietrelcina, e la società Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A. che detiene la proprietà dell’immobile situato in viale Cappuccini.

L’accordo è stato siglato con il benestare della SPE (Segreteria Per l’Economia della Santa Sede) e della Segreteria di Stato Vaticano per la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, al quale si è aggiunta l’approvazione dell’APSA, l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, per l’Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A.

Nel concedere il nulla osta all’operazione, la Segreteria di Stato Vaticano si è pronunciata con parole di pieno apprezzamento per l’operazione posta in essere confermando un senso di rinnovata stima nei confronti dell’attuale CdA della Fondazione.

«L’accordo – spiega Gino Gumirato, direttore generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – deriva dalla necessità di integrare la decisione presa alcuni decenni fa di separare la gestione ospedaliera dalla gestione dell’immobile affidandole a due società distinte ma riconducibili allo stesso progetto originario. L’usufrutto trentennale avrà importanti e positive ripercussioni anche per il bilancio dell’Ospedale migliorando nettamente sia il capitale netto che la struttura dei costi. Desidero per questo ringraziare – conclude il direttore generale – il Consiglio di amministrazione della Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A, così come tutte le Istituzioni Vaticane che ci hanno supportato in questo percorso».

Nelle prossime settimane, la data è in via di definizione proprio in questi giorni, verrà indetta una conferenza stampa per illustrare tutti i risultati del 2024 e durante la quale verrà presentato l’aggiornamento al 2028 del piano strategico 2023-2025.