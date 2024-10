FOGGIA: “VOGLIAMO UN PRONTO SOCCORSO VETERINARIO, OLTRE 6MILA FIRME PER LA PETIZIONE ONLINE”

FOGGIA. Ha superato quota 6,361 firme la petizione online lanciata su Change.org da Giovanni Lobasso, cittadino preoccupato per la mancanza di strutture veterinarie di emergenza nella città, il quale nel testo dell’appello sottolinea l’urgenza di affrontare questo problema che affligge gli abitanti di Foggia e della sua provincia da anni. La raccolta firme evidenzia il forte desiderio della comunità di vedere migliorate le condizioni di assistenza sanitaria per gli animali domestici.

Nel testo della petizione, i firmatari esprimono il loro disagio per la necessità di recarsi fino a Bari per ottenere cure veterinarie di emergenza, un viaggio che spesso risulta troppo lungo e può avere conseguenze fatali per gli animali in condizioni critiche.

“Visto che da anni gli abitanti chiedono l’apertura di un Pronto Soccorso, e poiché ogni volta che il loro animale domestico ha bisogno di cure mediche che richiedono un particolare approccio terapeutico, oppure in caso di emergenza notturna, devono affrontare un lungo viaggio fino a Bari, riteniamo che sia giunto il momento di risolvere questo problema”, affermano i promotori.

Secondo i dati della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), l’Italia conta circa 31 milioni di animali domestici, il che rende evidente la necessità di strutture sanitarie adeguate per il loro benessere e la loro salute. “Non dobbiamo più guardare impotenti mentre i nostri amati animali domestici soffrono,” si legge nella petizione.

La petizione chiede alle autorità locali competenti di considerare l’importanza di un Pronto Soccorso Veterinario a Foggia. “Il tempo di agire è adesso,” affermano i promotori, sottolineando che ogni firma può fare la differenza.

LINK ALLA PETIZIONE: change.org/ProntoSoccorsoVeterinarioFoggia