Foggia, uomo in stato di alterazione aggredisce titolare di un locale

Nuovo spiacevole e violento episodio avvenuto questa notte verso l’1:30 a Foggia, dove un soggetto, palesemente ubriaco, ha aggredito fisicamente il titolare di un locale dopo essere stato allontanato dallo stesso.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressore avrebbe avuto un confronto acceso col proprietario senza inizialmente ricorrere alle mani.

All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno chiesto cosa stesse accadendo, l’uomo si è scagliato violentemente contro il titolare del locale.

Per fortuna, i poliziotti sono riusciti ad intervenire immediatamente perché già presenti sul posto; poco dopo è intervenuta anche un’ambulanza con i sanitari del 118 per aiutare la vittima a riprendersi.

Ancora una volta, Foggia è vittima di episodi di gratuita violenza e caos generale. Purtroppo, quello che si pensava essere solo un periodo “nero”, sta diventando normalità.