Ex protagonista del Grande fratello 2024 contro Lucia Ilardo: “E’ la più falsa”

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Il Grande fratello 2024 ha visto tra le sue protagoniste Maria Monsé e Perla Maria Paravia. A quel tempo, il duo madre e figlia ebbe diversi scontri sia con le Non è la Rai che con altri componenti della casa. A distanza di tempo, ecco che le due donne sono tornate prepotentemente alla ribalta per un’intervista rilasciata al programma A tutto gossip, condotto da Lisa Fusco. In questo frangente, le due ex gieffine hanno commentato le dinamiche di questa edizione del Grande fratello vip. Maria Monsé ha usato parole dure per descrivere Lucia Ilardo: “La più stratega e falsa di questa edizione? Per me è Lucia Ilardo. La sua amicizia con Alessandra Mussolini è totalmente fake. Io conosco benissimo queste dinamiche dentro la casa, non credo che si appoggia a una persona come Alessandra per la sintonia, ma perché ha bisogno!”.

Maria Monsé contro Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi dopo il Grande fratello

Maria Monsè ha poi parlato del Grande fratello 2024 dove ebbe degli accessi scontri con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. L’ex gieffina senza tani giri di parole ha dichiarato: “Nella mia edizione c’erano tante giocatrici accanite… su Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi non ne parliamo nemmeno. Pamela per un paio di volte è uscita dalla Casa e andava a casa sua. Non ha mai spiegato davvero il motivo, anche se era doveroso farlo. Poi tornava e cambiava strategia, entrava con nuove informazioni prese fuori e poi si accordava con Ilaria per nuove dinamiche di gioco”. Infine Perla Maria ha parlato dei suoi sogni, ammettendo che non le dispiacerebbe salire sul trono di Uomini e donne per cercare l’amore. La donna ha concluso, escludendo una sua possibile partecipazione all’Isola dei famosi, le cui riprese sono in partenza tra poche settimane nelle Filippine.