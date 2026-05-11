Helena Prestes e quell’amaro retroscena su New York: cosa ha detto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti che hanno ottenuto più successo con la partecipazione al Grande fratello. Nel corso dei mesi, la modella influencer ha stretto importanti collaborazioni che l’hanno portata a girare l’italia e l’estero. Attualmente, la compagna di Javier Martinez si trova in America e più precisamente a New York dove vi era stata anche l’anno scorso insieme al fidanzato conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Un’esperienza non sempre semplice da come rivelato da Helena Prestes sui social. La 35enne di San Paolo ha fatto una diretta su Tiktok dove ha rivelato un retroscena amaro di questa vacanza lavoro nella città che non dorme mai.

Helena Prestes sostiene che New York sia costosa

Nel corso di una diretta su Tiktok con Federico Fusca, Helena Prestes ha risposto in questo modo a chi l’accusava di stare facendo la bella vita a New York: “Bella vita? Troppo costosa questa città, voglio scappare, è una roba folle, tutto qui parte da 39 dollari in più.. Troppo costosa, fuori di testa.” Lo chef ha quindi domandato alla compagna di Javier Martinez quando avrebbe fatto ritorno in Italia. La donna non ha voluto dare la data esatta, spiegando di stare facendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. Nel frattempo, la modella e Federico Fusca saranno i protagonisti della prima edizione di The Fifty, in partenza dal 22 maggio su Amazon Prime Video.