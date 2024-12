Foggia si illumina a Natale con il concerto candlelight di Antonino. L’8 dicembre in Piazza Cavour

Foggia è pronta a immergersi nella magica atmosfera delle Feste, dando il via alle iniziative del “Natale a Foggia 2024”, organizzate dall’Amministrazione comunale. Si comincia domenica 8 dicembre, alle 18, con l’accensione delle luci del maestoso albero in Piazza Cavour, seguita, alle 18.30, dal concerto “Hallelujah – Candlelight Experience” di Antonino.

Il noto cantautore, accompagnato dalla sua Band e dall’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, composta per l’occasione interamente da musiciste, illuminerà la piazza con la sua voce inconfondibile e la cornice suggestiva di un concerto a lume di candela. L’evento sarà presentato da Cristian Levantaci.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero.

Antonino Spadaccino interpreterà i grandi classici del Natale conducendo il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le melodie amate da tutte le generazioni. Presentando le canzoni in una veste inedita, offrirà un’esperienza musicale calda e coinvolgente.

Tra i brani che saranno eseguiti durante il concerto ci sono i classici natalizi come “All I want for Christmas is you”, “Let it snow”, “Have yourself a Merry little Christmas”, “Santa Claus is coming to town”, “O Holy Night”, “Last Christmas” e “White Christmas”. Questi brani, intramontabili e amati da tutte le generazioni, creeranno un clima incantato che scalderà i cuori degli spettatori. La Candlelight Experience, che include anche le canzoni più famose di Antonino, fonderà la tradizione a un tocco di modernità, attraverso arrangiamenti che esaltano la bellezza delle melodie natalizie.

“I grandi classici del Natale hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore – ha dichiarato l’artista -. Nel 2020 ho realizzato un piccolo grande sogno: ho prodotto e pubblicato ‘Christmas’ il mio album natalizio presentandolo al Concerto di Natale in Vaticano, fu un’emozione indescrivibile. Quest’anno torna puntuale il mio appuntamento con le canzoni amate da tutte le generazioni in una veste inedita, un concerto a lume di candela. ‘Hallelujah’ sarà un viaggio emozionante e non vedo l’ora di abbracciare tutti con queste note”.