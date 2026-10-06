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Foggia sarà Città Europea dello Sport 2028: esulta il mondo sportivo foggiano

ACES Italia ha ufficializzato questa mattina la designazione di Foggia Città Europea dello Sport nell’anno 2028, coronando il percorso di candidatura avviato dall’Amministrazione comunale e sostenuto da un lavoro di ricognizione, valorizzazione e promozione del patrimonio sportivo foggiano. Una notizia che appena giunta è stata accolta con grande entusiasmo e soddisfazione dal mondo sportivo cittadino, che riconosce in questo risultato un’opportunità importante per dare maggiore visibilità alle società, alle associazioni, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e ai tanti volontari che ogni giorno, con passione e sacrificio, contribuiscono alla crescita dello sport sul territorio.

È soprattutto un riconoscimento della comunità sportiva foggiana, della sua energia, dei suoi talenti e della capacità di fare dello sport uno strumento di aggregazione, educazione, benessere e inclusione. Un riconoscimento che appartiene all’intera città e a chi, nelle diverse discipline e a ogni livello, continua a investire tempo, competenze e impegno per offrire opportunità ai giovani e ai cittadini.

La candidatura è stata sostenuta da un dossier nel quale sono stati raccolti investimenti, impianti, eventi, risultati, obiettivi raggiunti e prospettive del sistema sportivo cittadino, con particolare riferimento all’impegno profuso negli ultimi tre anni. Il percorso di candidatura si è poi concluso, dal 24 al 26 settembre scorsi, con la Commissione di Valutazione che ha visitato Foggia per conoscere direttamente le realtà presentate, verificare gli elementi illustrati nel dossier e incontrare le componenti del movimento sportivo cittadino.

«È un motivo di orgoglio e di legittima soddisfazione, un punto di arrivo ma, al tempo stesso, per noi un punto di partenza, perché gli impegni assunti devono essere portati a compimento con responsabilità e determinazione», dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo.

«Questo prestigioso riconoscimento può determinare un ulteriore salto di livello nella diffusione dello sport nella nostra comunità e nel miglioramento della comunità stessa attraverso lo sport. Valorizzare gli impianti, sostenere le associazioni, ottenere finanziamenti e partecipare a progetti europei, rafforzare lo sport paralimpico e inclusivo, promuovere salute e prevenzione, implementare la mobilità sostenibile e l’attenzione all’ambiente, attrarre eventi, sviluppare il turismo sportivo, coinvolgere maggiormente i giovani e costruire relazioni con altre città europee sono punti programmatici di un percorso di rinascita che non deve esaurirsi nel 2028, ma proiettare Foggia verso un futuro all’altezza delle sue potenzialità, dei suoi talenti e della sua vocazione. In Europa e nel mondo», aggiunge l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, che condivide «questo grande successo con l’intero movimento sportivo, in ogni sua componente, e con la città che ha sempre risposto in maniera incredibile a ogni iniziativa ed evento organizzato».

La designazione rappresenta un motivo di particolare orgoglio per il mondo sportivo di Foggia. Dietro ogni disciplina, ogni squadra, ogni società e ogni manifestazione ci sono persone che, spesso lontano dai riflettori, lavorano quotidianamente per promuovere la pratica sportiva, formare nuove generazioni e costruire occasioni di incontro e partecipazione. Il titolo europeo offre a questo patrimonio l’opportunità di essere maggiormente conosciuto e valorizzato, favorendo nuove relazioni, una più ampia promozione delle discipline sportive e una rinnovata attenzione alle esigenze delle associazioni e degli impianti.

Una soddisfazione condivisa dagli atleti come Gigi Samele e Martina Criscio che già nella prefazione del dossier hanno voluto esprimere il loro fermo sostegno, come anche la Commissione Sport del Comune di Foggia, l’Università di Foggia, il CONI, Sport e Salute, l’ ASL Foggia e la Camera di Commercio di Foggia. Il risultato costituisce, dunque, un punto di partenza condiviso: la sfida sarà trasformare la visibilità ottenuta in benefici duraturi, consolidando il ruolo dello sport come elemento fondamentale della vita sociale, educativa e culturale della città.

Il percorso di riconoscimento proseguirà lunedì 26 ottobre, alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI a Roma, in occasione della XXXVIII edizione del Gala European City of Sport: la manifestazione sarà infatti dedicata alla consegna delle Benemerenze Europee dello Sport e della Salute 2026/2028 e alla proclamazione delle città europee dello sport 2028 insignite dei riconoscimenti ACES.

Foggia, 6 ottobre 2026