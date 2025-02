Foggia: proseguono le attività interforze di controllo straordinario del territorio e ad “Alto impatto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA: PROSEGUONO LE ATTIVITA’ INTERFORZE DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO E AD “ALTO IMPATTO”

La Polizia di Stato continua a dare costante impulso alle attività presidiali sul territorio, al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza in un contesto ambientale complesso.

Per tale ragione e anche al fine di garantire un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nell’ultima settimana, in questo Capoluogo, le attività operative si sono concentrate presso le zone a maggiore vocazione aggregativa di giovani e in quelle ove è maggiormente importante la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni hanno visto il coinvolgimento di circa 150 uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ed hanno portato all’identificazione di 1.161 soggetti, al controllo di 533 veicoli con l’elevazione di 57 sanzioni per violazioni al C.d.S. e al controllo di 22 esercizi commerciale di varia tipologia.

Al netto dei risultati si rimarca come le presenti attività permettono di rendere un forte segnale ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si rammenta la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento anche in forma anonima attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, per i quali è indispensabile il ricorso al 112 Nue.