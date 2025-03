Foggia: proseguono le attività interforze di controllo straordinario del territorio e ad alto impatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA: PROSEGUONO LE ATTIVITA’ INTERFORZE DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO E AD “ALTO IMPATTO”

La Polizia di Stato continua a dare costante impulso alle attività presidiali sul territorio, al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza in un contesto ambientale complesso.

Per tale ragione e al fine di garantire un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nell’ultima settimana, in questa Provincia, le attività operative si sono concentrate nelle zone a maggiore vocazione aggregativa di giovani e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, coordinate dalla Questura con il coinvolgimento di personale dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali dei Comuni interessati dalle attività presidiali, hanno portato all’identificazione di 3508 soggetti, di cui 912 con pregiudizi di polizia, al controllo di 1868 veicoli con l’elevazione di 173 sanzioni per violazioni al C.d.S, alla denuncia di 3 persone, al sequestro di 18,445 gr di sostanza stupefacente, alla segnalazione di un soggetto ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, a 3 ordini di allontanamento nei confronti di parcheggiatori abusivi e ad 1 ordine di allontanamento dalla zona rossa del centro cittadino di Foggia.

Al netto dei risultati si rimarca come le presenti attività permettono di rendere un forte segnale ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si rammenta la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento anche in forma anonima attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, per i quali è indispensabile il ricorso al 112 Nue.