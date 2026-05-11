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Foggia, presentazione de “L’algoritmo della farfalla” del manfredoniano Lucio Cascavilla

FOGGIA – Lolade è una donna Yoruba giunta in Italia da una decina d’anni. Ottenuto il permesso di soggiorno, ha sposato un italiano di qualche anno più grande di lei. Mentre era per strada, è stata arrestata da due carabinieri, perché sospettata di uno scippo. Scagionata del furto, viene accusata dai due agenti che l’hanno arrestata di resistenza a pubblico ufficiale. Prima ancora di essere rinviata a giudizio, a causa dello status del suo visto, la donna viene spedita in un Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Dopo qualche giorno nello stesso Centro arriverà la giovane Ife. È la trama del graphic novel “L’algoritmo della farfalla” (Morsi editore) di Lucio Cascavilla che sarà presentato a Foggia mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18.30, negli spazi di “centonove/novantasei” presso lo Slow Park in viale Manfredi, per gli appuntamenti in programma nell’ambito della nuova edizione del “Maggio dei Libri in Bottega”.

L’iniziativa promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre si inserisce nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, nata per sottolineare il valore sociale della lettura e dei libri come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e civile. Ogni libro è una creatura viva è il tema della sedicesima edizione, metafora, ispirata al Cantico delle Creature per celebrare il libro come compagno di crescita, inclusione e relazione, dotato di un’anima propria che si rinnova ogni volta che viene letto. Come nel caso de “L’algoritmo della farfalla”, con disegni di Giunia C., che trascina il lettore all’interno di un sistema di detenzione amministrativa che colpisce persone che non hanno commesso reati e interroga da vicino la nostra idea di giustizia sociale e di rispetto dei diritti e della dignità umana. Alla presentazione, che si inserisce nel programma di iniziative di avvicinamento alla “Giornata Mondiale del Rifugiato”, parteciperanno: Lucio Cascavilla, autore del libro; Domenico la Marca, sindaco di Manfredonia; Carmine Spagnuolo, presidente della cooperativa Medtraining; Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre.

Al termine, come sempre, ci sarà una piccola degustazione di prodotti che è possibile trovare tra gli scaffali della bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Il “Maggio dei Libri in Bottega”, che animerà gli spazi dello Slow Park,proseguirà poi il 15 maggio con Antonio Diurno chepresenta “Dove tutto è sbagliato”; il 20 maggio sarà la volta di Marcello Colopi con il libro “La dignità”; il 22 maggio Valentina Di Francesco condividerà la sua storia “Memorie di un panda che divenne farfalla. Diario (non proprio) segreto di metamorfosi e rinascita”.

