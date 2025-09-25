Foggia, polizia riesce a sventare furto d’auto: ladri riescono a fuggire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di terrore nella notte del 24 settembre a Foggia, dove un gruppo di malviventi ha tentato di rubare un’auto. Nonostante la zona fosse circondata da numerose abitazioni, i criminali non ha avuto paura di compiere un atto illecito.

Stando alle prime ricostruzioni, i ladri hanno spinto la vettura fuori dal parcheggio, per poi dileguarsi. Decisivo l’intervento della polizia, che è riuscito a sventare il furto. Tuttavia gli agenti non sono riusciti a fermare la fuga dei malviventi. Continua su tutto il territorio la caccia ai responsabili.