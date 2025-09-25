Foggia, polizia sventa tentato furto d’auto: il video

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attimi di paura nella notte di Mercoledì 24 Settembre a Foggia, dove un gruppo di malfattori ha cercato di rubare un’auto in una zona circondata da abitazioni.

Il filmato mostra l’intero susseguirsi della vicenda: i ladri spingono l’auto fuori dal parcheggio prima di recarsi nell’altro veicolo e dileguarsi.

Nonostante l’intervento della polizia utile a sventare il tentativo di furto, gli uomini sono riusciti a fuggire e sono ora ricercati dalle autorità.