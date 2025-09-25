Cronaca Puglia
Foggia, polizia sventa tentato furto d’auto: il video
Secondo le ultime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a fuggire malgrado l'immediato intervento della polizia. Cominciata la caccia ai responsabili.
Attimi di paura nella notte di Mercoledì 24 Settembre a Foggia, dove un gruppo di malfattori ha cercato di rubare un’auto in una zona circondata da abitazioni.
Il filmato mostra l’intero susseguirsi della vicenda: i ladri spingono l’auto fuori dal parcheggio prima di recarsi nell’altro veicolo e dileguarsi.
Nonostante l’intervento della polizia utile a sventare il tentativo di furto, gli uomini sono riusciti a fuggire e sono ora ricercati dalle autorità.