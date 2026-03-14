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Foggia, maratona verso il no al referendum con personaggi dello spettacolo e della società civile

MARATONA VERSO IL REFERENDUM! Mariachiara Giannetta, Gianna Fratta

e tante altre personalità dell’arte, della musica, della cultura, della magistratura e della società civile

in piazza per dire NO alla riforma Nordio e all’attacco alla Costituzione

FOGGIA (in allegato locandina e cs in pdf) – Si terrà mercoledì sera in Piazza U. Giordano a Foggia, a partire dalle ore 18, la serata conclusiva della campagna referendaria promossa dal Comitato Società Civile per il NO e dal Comitato Giusto Dire NO, in vista del Referendum del 22 e 23 marzo.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un lungo percorso di mobilitazione civica che nelle ultime settimane ha coinvolto l’intero territorio della Capitanata, con oltre 60 tra incontri pubblici, dibattiti, volantinaggi, momenti di confronto e attività di informazione.

La “Maratona verso il Referendum”, sarà un momento pubblico di confronto e partecipazione con interventi di personalità di calibro nazionale e locale del mondo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, della magistratura e della società civile, oltre a testimonianze e contributi di esperti e rappresentanti di singoli e associazioni impegnate nella campagna.

«Il nostro obiettivo – spiegano i Comitati – è stato quello di portare informazione e consapevolezza tra la cittadinanza, affinché il voto del 22 e 23 marzo sia realmente consapevole. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare e ad esprimere un voto chiaro: votare NO per difendere la giustizia e la democrazia, evitando che il sistema politico possa arrivare a controllare la magistratura e impedendo che la giustizia diventi più forte con i deboli e più debole con i forti».

La serata sarà arricchita anche da momenti artistici e musicali.

L’appuntamento è dunque per mercoledì dalle ore 18 in Piazza U. Giordano a Foggia (lato Palazzo degli Uffici Statali), per un evento pubblico che vuole essere un momento di partecipazione collettiva a difesa dei principi costituzionali, della giustizia e della democrazia.

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