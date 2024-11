Foggia, la tragedia di Viale Giotto, 25 anni dopo

Il crollo dello stabile di viale Giotto 120 si verificò a Foggia alle ore 3.12 dell’11 novembre 1999.

Lo stabile di sei piani era situato nella periferia nord di Foggia; esso subì un cedimento strutturale e crollò in appena 19 secondi.

Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e delle istituzioni e semplici cittadini scavarono tutta la notte e nei giorni successivi con la speranza di trovare sopravissuti.

Durante i primi soccorsi furono salvate nove persone, la maggior parte delle quali abitavano ai piani più alti. Una famiglia, che aveva sentito strani rumori e aveva tentato di avvertire l’amministratore del condominio e i vicini, scappò via poco prima del crollo e fu ritrovata in stato di shock, ma in buone condizioni.

Morirono 67 persone, 9 feriti. L’ultimo sopravvissuto, Guerino Alessandrino di 25 anni, fu estratto dalle macerie circa quindici ore dopo il crollo e fu considerato una sorta di “miracolato”.

In seguito sul suolo dov’era situato l’edificio furono costruiti un giardino con 67 arbusti, pari al numero delle vittime, e un monumento a forma di cuore con incisi i nomi delle vittime.

“Quelli di viale Giotto sono i morti di tutta la città”.

