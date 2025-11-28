[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: la Polizia di Stato sospende per 7 giorni la licenza di un noto circolo privato nel centro di Foggia.

La Polizia di Stato, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia, continua incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

Dettagliatamente, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. di sospensione delle licenza per 7 giorni nei confronti del titolare di un circolo privato ubicato nel centro storico di Foggia.

Il provvedimento, notificato da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia, deriva dai reiterati controlli effettuati nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore di Foggia che hanno permesso di far emergere la frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate di elevata pericolosità sociale ed, altresì, la somministrazione di alimenti e bevande a soggetti non soci del predetto circolo. Inoltre, nell’ambito di uno dei numerosi controlli effettuati, nelle pertinenze esterne di un’entrata del locale in questione, venivano rinvenuti due pacchetti di sigarette all’interno dei quali era celata sostanza stupefacente.

La Polizia di Stato, in sinergia con tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, continuerà incessante l’attività di prevenzione e contrasto di situazioni socialmente pericolose, al fine di dare una risposta alla richiesta di sicurezza della cittadinanza.