Foggia: la Polizia di Stato intensifica i controlli amministrativi. Sanzionati circoli privati trasformati in negozi e discoteche

Foggia: La Polizia di Stato intensifica i controlli amministrativi e, nel solo mese di aprile, notifica 3 provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S.

Continua a restare alta l’attenzione della Polizia di Stato in tutta la Provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

In particolare, a Foggia, all’esito di reiterati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia, dalla Squadra Volanti e dai Reparti Prevenzione Crimine, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore della Provincia di Foggia, nel solo corrente mese di aprile sono stati notificati 3 provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S., emessi dal Questore di Foggia, con cui sono state disposte sospensioni delle licenze per 10, 15 e 20 giorni, rispettivamente nei confronti di un esercizio pubblico per gravi episodi di violenza occorsi all’interno dello stesso, di un circolo privato, abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi e di un ulteriore esercizio pubblico per gravi episodi di violenza occorsi all’interno dello stesso e nelle immediate pertinenze, tutti sedenti nel capoluogo.

Si rammenta che la sospensione dell’autorizzazione comminata dal Questore viene adottata sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed ha come obiettivo la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali

In seguito all’intensificazione delle attività di controllo, disposta dal Questore di Foggia, sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per l’ammontare di circa 10.000 euro nei confronti di due circoli privati; il primo per aver effettuato una serata danzante, pubblicizzata tramite social e locandine, somministrando alimenti e bevande ad utenti non soci; il secondo per avere di fatto trasformato il predetto circolo in un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, non essendo, inoltre, in regola con la normativa sulla vendita degli alcolici.

La Polizia di Stato proseguirà in maniera incessante l’attività di controllo al fine di prevenire situazioni socialmente pericolose e per dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza richiesta dalla cittadinanza della Capitanata.