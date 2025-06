[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: la Polizia di Stato intensifica i controlli amministrativi e notifica un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. con contestuale ordine di cessazione dell’attività.

Continua a restare alta l’attenzione della Polizia di Stato in tutta la Provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

In particolare, a Foggia, all’esito di reiterati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e della Squadra Volanti della Questura, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore di Foggia, è stato notificato un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., emesso dallo stesso Questore, al responsabile di un circolo privato con contestuale ordine di cessazione dell’attività. Il provvedimento è stato motivato dall’abituale ed assidua frequentazione del circolo da parte di soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi e, soprattutto, dalla violazione del Codice del Commercio della Regione Puglia atteso che vi si esercitava la somministrazione di alimenti e bevande ai soci senza aver mai chiesto la relativa autorizzazione. Alla luce di ciò, il titolare è stato inoltre sanzionato per un importo di 5.000 euro.

In esito ad ulteriore attività di controllo ed alla conclusione dell’istruttoria espletata dalla locale Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Il Questore di Foggia, inoltre, ha adottato due decreti di rigetto di autorizzazioni nei confronti di due attività di scommesse in questa Provincia, per il mancato rispetto della normativa di riferimento e dettagliatamente, della mancata distanza da luoghi sensibili.

La Polizia di Stato proseguirà in maniera incessante l’attività di controllo al fine di prevenire situazioni socialmente pericolose e per dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza dalla cittadinanza dell’intera Provincia