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Foggia, il volontariato fa festa: oltre 60 associazioni, sette dibattiti e una città da scoprire



Il 17 e 18 ottobre 2026 Piazza Giordano e Via Lanza ospiteranno la manifestazione del CSV Foggia dedicata all’associazionismo. Si comincia venerdì 16 ottobre con un incontro formativo dedicato alle competenze dei volontari.

C’è chi si occupa di salute e prevenzione, chi difende l’ambiente, chi combatte la povertà, chi sostiene le famiglie, chi promuove la cultura e chi dedica il proprio tempo alle persone più fragili. Storie, esperienze e sensibilità diverse che, per due giorni, si incontreranno nel cuore di Foggia.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna la Festa del Volontariato, giunta alla XIX edizione, promossa dal CSV Foggia, con la coorganizzazione del Comune di Foggia e la collaborazione dell’Università di Foggia, del Forum del Terzo Settore e di FQTS – Formazione Quadri Terzo Settore.

Saranno oltre 60 gli Enti del Terzo Settore protagonisti della manifestazione, che trasformerà Piazza Umberto Giordano e Via Lanza in un grande spazio di incontro, partecipazione e condivisione. Non soltanto stand informativi, dunque, ma un’occasione per conoscere da vicino il mondo del volontariato, scoprire attività e progetti, incontrare chi ogni giorno si impegna per la comunità e, perché no, trovare un’associazione alla quale dedicare un po’ del proprio tempo.

I numeri della festa – Il programma prevede sette dibattiti, due premiazioni, iniziative di sensibilizzazione, testimonianze, attività associative e momenti di animazione. Tra gli appuntamenti e le curiosità, spazio alle terapie assistite con gli animali, alla prevenzione, alla solidarietà alimentare, all’arte, alla musica e alle esibizioni degli sbandieratori. Un mosaico di proposte che racconta quanto sia ampio e variegato il mondo del Terzo Settore.

Accanto alle associazioni impegnate da anni sul territorio, i visitatori potranno conoscere esperienze diverse, accomunate dalla capacità di trasformare un bisogno in un progetto e la disponibilità personale in un servizio per gli altri.

Il volontariato si confronta – La XIX edizione riserva particolare attenzione anche ai momenti di approfondimento, con sette dibattiti dedicati ad alcune delle questioni più importanti per il presente e il futuro delle comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 17 ottobre, alle ore 16.00, è in programma “Di chi è la città? Di chi se ne prende cura”, un confronto pubblico tra associazioni, istituzioni e cittadinanza sull’amministrazione condivisa dei beni comuni. Un’occasione per riflettere sul ruolo che cittadini e organizzazioni possono assumere nella cura degli spazi collettivi e sulla possibilità di costruire nuove forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche. Gli altri momenti di confronto affronteranno temi quali legalità, scuola come bene comune, nuove forme di partecipazione, ecologie della comunità, affido e sostegno alle famiglie. Occasioni per mettere in comune esperienze, individuare bisogni e costruire nuove possibilità di collaborazione.

Si inizia con FQTS – Un percorso che prenderà il via già venerdì 16 ottobre, alle ore 16.30, con l’incontro formativo dedicato al riconoscimento delle competenze acquisite attraverso il volontariato, organizzato nell’ambito di FQTS. Un tema che invita a guardare all’impegno volontario anche come esperienza di crescita personale, formazione e acquisizione di capacità utili nella vita sociale e professionale.

“Il volontariato – sottolinea il presidente del CSV Foggia – non può essere considerato soltanto una risposta alle emergenze o uno strumento per colmare le carenze dei servizi. Il suo valore sta anche nella capacità di interrogare la società, riconoscere bisogni che spesso rimangono invisibili e contribuire a costruire risposte collettive. Le associazioni possono partecipare alla definizione delle politiche pubbliche. La Festa rappresenta un’occasione per riflettere sul significato della partecipazione. L’amministrazione condivisa, il dialogo con le istituzioni e il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresentano sfide decisive”.

Due giorni nel cuore della città – L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 17 ottobre, alle ore 10.00, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni partecipanti. Per tutto il fine settimana, il centro cittadino sarà animato dagli stand degli ETS, dagli appuntamenti culturali e dai momenti di intrattenimento, in un clima di festa aperto a tutte le generazioni. La manifestazione si concluderà domenica 18 ottobre, alle ore 21.00.

Gli ETS partecipanti – Acli Provinciali di Foggia APS; Adiconsum Puglia APS; AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule; AIL Foggia ODV; ANDOS Comitato di Foggia ODV; ANMIL ETS APS; ANOLF Foggia; APS Attivamente Insieme ASD; APS So’Bellicos; ARCI Comitato Provinciale Foggia; Associazione Agata per il sostegno alle donne operate al seno – ODV; Associazione Alzheimer Italia “Santa Rita” Foggia ODV; Associazione culturale “Musica è…” APS; Associazione di Promozione Sociale “iFUN”; Associazione I Diversabili ODV ETS; Associazione Impegno Donna ETS; Associazione Italiana Sclerosi Multipla; Associazione Parkinson Foggia ODV; ATE – Associazione Thalassemie Emoglobinopatie; Associazione Trapiantati di Organi ODV di Foggia; AUSER sede territoriale di Foggia; Auser Aquilone; AVO Don Uva Foggia ODV; AVO O.O.R.R. Foggia; Bohémien APS; Carovana Folkart; Casa di Accoglienza Padre Agostino – Parrocchia Gesù e Maria ETS; CAV Manfredonia; Modavi Foggia; Centro Culturale Madre Teresa di Calcutta – Associazione di Promozione Sociale; Centro Famiglie San Riccardo Pampuri; Cicloamici Foggia FIAB; Cittadinanzattiva; Club Alpino Italiano APS ETS; Comitato Provinciale UNICEF Foggia; Comunità di Sant’Egidio Foggia; Cuore di maglia ODV ETS; FAI Foggia; Fondazione ANT “Franco Pannuti” ETS; Fondazione Buon Samaritano – Fondo di Solidarietà Antiusura ETS; Fondazione Fasano Potenza ETS; G.A.M.A. Oncologico ODV; Gruppo Sbandieratori e Musici “Federiciani” – Puer Apuliae; Il Veliero; Intercultura APS; L’Albero della Vita ODV; La Nuova Misericordia; Laboratorio Verde di Fare Ambiente ODV Foggia; Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale Foggia ODV-ETS; Misericordia di Foggia; Missionari di Bigene ODV; Modavi Puglia – Villaggio Don Oreste Benzi; Nucleo Intervento Tutela Ambientale ODV; Nucleo Volontariato e di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Troia ODV; ODV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”; Pro Loco Biccari APS; Pro Loco di Carapelle APS; Project Allegria – Gaza’s Healing Hearts; RDN Sezione Puglia ODV; Rete MoVI Foggia ODV; Solidaunia; The Angels Life – Servizio per l’Umanità ODV.