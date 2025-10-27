[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia–Guinea-Bissau: il calendario che finanzia pozzi e pasti per 335 bambini

Il 2026 con i Missionari di Bigene: come sostenere il calendario solidale

L’intero ricavato sarà donato dall’associazione foggiana a progetti attivi in Guinea Bissau

Un calendario solidale per sostenere i progetti in Guinea Bissau. I Missionari di Bigene sono pronti ad accompagnare il 2026 con le foto scattate durante l’ultimo viaggio/reportage nel piccolo Paese dell’Africa occidentale, ormai gemellato con Foggia. Ma per farlo, chiedono un piccolo contributo e un sostegno.

LE FOTO. L’associazione, infatti, è alla ricerca di 5 sponsor – di cui un main sponsor che avrà una visibilità maggiore – per le spese di stampa del calendario, che sarà caratterizzato da istantanee scattate a Bigene e nei villaggi limitrofi dal fotografo foggiano Alfredo Urbano e dal suo collega Antonio Corbi.

I PROGETTI. Ogni sponsor riceverà una cospicua quantità di calendari da poter regalare e i restanti verranno messi in vendita: l’intero ricavato sarà devoluto ai Missionari di Bigene, per finanziare i progetti che il gruppo coordinato da don Marco Camilletti sta portando avanti in questi anni. In particolare, contribuirà alla costruzione di pozzi e al ripristino di quelli che non funzionano più, a garantire un pasto al giorno ai bambini di scuola e asilo della missione (attualmente 335), a comprare riso e latte artificiale per il centro nutrizionale e ad aiutare l’orfanotrofio di Bambaran.

COME ADERIRE. Per info e adesioni: 3292720059, 3292079899, info@tethosfoto.it, www.missionaridibigene.it/contatti/

