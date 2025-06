[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia e Provincia: Nel solo mese di maggio 72 servizi di controllo straordinario del territorio e 8 operazioni ad alto impatto.

Il mese di Maggio è stato caratterizzato da un’intensa attività sul territorio da parte Polizia di Stato, con incremento dei servizi straordinari di controllo del territorio e delle attività ad alto impatto, anche con l’obiettivo di innalzare il livello di percezione della sicurezza nei cittadini.

In quest’ottica e al fine di garantire un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel solo mese di maggio, nella città di Foggia sono state realizzate 8 operazioni ad Alto Impatto, unitamente alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, e 72 servizi straordinari di controllo del territorio, di cui 21 nella città di Foggia, 25 in quella di Cerignola, 12 a San Severo, 9 a Manfredonia e 5 a Lucera.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili e a maggiormente interessate da attività criminali e nelle zone più frequentate da giovani e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni hanno portato all’identificazione di 20522 soggetti, al controllo di 10219 veicoli, alla denuncia di 56 soggetti, all’arresto di 41 persone, al sequestro di 679 gr. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi e cocaina.

Al netto dei risultati si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Istituzioni e delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento anche in forma anonima attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, per i quali è indispensabile il ricorso al 112NUE.