Foggia e Provincia: nel mese di febbraio effettuate 17 operazioni ad Alto Impatto e 64 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 17495 soggetti, controllati 8115 veicoli. Arrestate 37 persone e 61 denunciate. Sequestrati 194 gr. di sostanza stupefacente.

Anche nel mese di febbraio la Polizia di Stato ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di febbraio, nella città di Foggia sono state realizzate 13 operazioni ad Alto Impatto mentre ulteriori 4 sono state espletate nel comune di Orta Nova, area interessata dal Decreto Caivano bis e considerata “ad alta vulnerabilità sociale”.

Inoltre, sono stati espletati 64 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 17495 soggetti, al controllo di 8115 veicoli, all’arresto di 37 persone, alla denuncia di 61 soggetti al sequestro di 194 gr. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Si rinnova, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive, anche in forma anonima, attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112NUE,con la specifica che altre e diverse forme di comunicazione di fatti reato, specie se non accompagnate dalla necessaria denuncia nei casi previsti, non permettono un intervento tempestivo delle Forze di Polizia.